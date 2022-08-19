Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн выпуск от 19.08.2022

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Выпуск от 19.08.2022 | 19.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 и узнайте, как украинские города-герои сражаются с врагом за свободу. Телеведущий Андрей Бедняков, писатель Сергей Жадан и музыкант Олег Михайлюта расскажут о жизни непобедимых родных городов и несгибаемости их жителей.

Как ресторатор Даниэль Салем успевает совмещать военную службу и волонтерство? Кто из мировых селебрити приехал в Украину, чтобы лично нас поддержать? Как украинские военные живут в окопах? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022.

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