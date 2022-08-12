Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн выпуск от 12.08.2022

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Выпуск от 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 вы узнаете, кто и как помогает приближать нашу победу.

Миллионы людей во всем мире продолжают поддерживать Украину в столь непростое время. Мировые и украинские звезды устраивают благотворительные концерты, на которых собирают немалые суммы для нашей страны. В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців вы увидите интервью с Павлом Зибровым, в котором певец расскажет, как волонтерил за границей и что думает о звездах-предателях.

Святослав Вакарчук, Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская, Даша Астафьева и многие другие украинские звезды активно дают концерты на передовой, чтобы поддерживать боевой дух наших защитников и защитниц. Как проходят концерты на линии фронта? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ!

Все выпуски Все буде добре!

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Выпуск Неймовірна правда про українців от 05.08.2022

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