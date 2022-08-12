Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Фонд Сергея Притулы запустил мощный проект для украинцев, которые потеряли жилье сюжет от 12.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ! Миллионы людей во всем мире поддерживают Украину и помогают приближать нашу победу. Недавно фонд Сергея Притулы запустил проект, благодаря которому временные модульные дома получат семьи, потерявшие жилье. Как будут выглядеть эти дома? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022.

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