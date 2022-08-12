Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Фонд Сергія Притули запустив потужний проєкт для українців, які втратили житло сюжет від 12.08.2022 | Все буде добре

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Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: фонд Сергія Притули запустив потужний проєкт для українців, які втратили житло

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Фонд Сергія Притули запустив потужний проєкт для українців, які втратили житло від 12.08.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Мільйони людей у всьому світі підтримують Україну та допомагають наближати нашу перемогу. Нещодавно фонд Сергія Притули запустив проєкт, за яким тимчасові модульні будинки отримають родини, що втратили житло. Як виглядатимуть ці помешкання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022.

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