Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Фонд Сергія Притули запустив потужний проєкт для українців, які втратили житло сюжет від 12.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Мільйони людей у всьому світі підтримують Україну та допомагають наближати нашу перемогу. Нещодавно фонд Сергія Притули запустив проєкт, за яким тимчасові модульні будинки отримають родини, що втратили житло. Як виглядатимуть ці помешкання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022.

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Містичні події на фронті, в окупації та в тилу