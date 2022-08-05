Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Містичні події на фронті, в окупації та в тилу сюжет від 05.08.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: містичні події на фронті, в окупації та в тилу
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Випуск від 05.08.2022 | 05.08.2022 | Неймовірна правда про українців
Команда проєкту Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 помітила, що дедалі частіше під час війни трапляються містичні ситуації. На острові Зміїному якимось дивом вижив чорний кіт Змій. А захисник Маріуполя, який загинув у бою, просив одного: знайти кицю Асю. І сталося диво: у зруйнованому місті вдалося знайти хатню улюбленицю воїна! Які ще містичні ситуації траплялися на війні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
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