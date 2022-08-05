Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Безглузді санкції, якими росія намагається залякати світ сюжет від 05.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 05.08.2022 | 05.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 на сайті СТБ!

Увесь світ накладає на росію жорсткі санкції, які відчутно б’ють по економіці недокраїни. У московії не придумали нічого кращого, як теж накласти санкції на країни світу. Мовляв, світ точно злякається нових заборон. Однак цим кроком терористична росія тільки розсмішила всю планету. Хочете дізнатися, як росія безглуздо відповіла світу? Залишайтеся з СТБ – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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Ексклюзивне інтерв’ю Наталі Могилевською