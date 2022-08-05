Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Ексклюзивне інтерв’ю Наталії Могилевської сюжет від 05.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 05.08.2022 | 05.08.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 – не пропустіть відверте інтерв’ю співачки Наталії Могилевської.

Просто зараз артистка розповість, як змінилося її життя з початком повномасштабної війни, скільки будинків співачки зруйнували рашисти та з ким із воїнів полку Азов вона підтримувала зв’язок до потрапляння в полон. Також Наталія Могилевська відкриє секрет про нове кохання! Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 на СТБ.

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