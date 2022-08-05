Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Гурт Imagine Dragons та креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія стали амбасадорами United24 сюжет від 05.08.2022 | Все буде добре

Випуск від 05.08.2022 | 05.08.2022 | Неймовірна правда про українців

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 ви дізнаєтеся: до ініціативи з відбудови України United24 доєднався всесвітньо популярний рок-гурт Imagine Dragons. Музиканти стали амбасадорами задля зборів у медичному напрямі. Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія також долучився до команди амбасадорів United24 у напрямі допомоги тимчасово переміщеним особам. Які ще світові знаменитості підтримують Україну? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022 на СТБ.

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