Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24 сюжет от 05.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 05.08.2022 | 05.08.2022 | Неймовірна правда про українців

В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 вы узнаете: к инициативе по восстановлению Украины United24 присоединилась всемирно популярная рок-группа Imagine Dragons. Музыканты стали бренд-послами для сборов по медицинскому направлению. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия также присоединился к команде послов United24 в направлении помощи временно перемещенным лицам. Какие еще мировые знаменитости поддерживают Украину? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 на СТБ.

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Певцы-патриоты и предатели