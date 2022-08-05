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Video: Неймовірна правда про українців: группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24 от 05.08.2022 на сайте СТБ
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Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24 сюжет от 05.08.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24 сюжет от 05.08.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Участники Ліги Доброго Бігу: организовали благотворительный онлайн-забег в поддержку ВСУ

 Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24 сюжет от 05.08.2022 | Все буде добре
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Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24 сюжет от 05.08.2022 | Все буде добре
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Неймовірна правда про українців: группа Imagine Dragons и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стали амбассадорами United24

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В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 вы узнаете: к инициативе по восстановлению Украины United24 присоединилась всемирно популярная рок-группа Imagine Dragons. Музыканты стали бренд-послами для сборов по медицинскому направлению. Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия также присоединился к команде послов United24 в направлении помощи временно перемещенным лицам. Какие еще мировые знаменитости поддерживают Украину? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 на СТБ.

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