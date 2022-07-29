Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн певцы-патриоты и предатели сюжет от 29.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: певцы-патриоты и предатели
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Выпуск от 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців, кто из певцов оказался настоящим патриотом, а для кого деньги оказались дороже родины. Как украинские звезды поддерживают армию? И какие новости в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время? Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців онлайн.
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