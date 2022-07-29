Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн співаки-патріоти та зрадники сюжет від 29.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: співаки-патріоти та зрадники
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Випуск від 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців, хто зі співаків виявився справжнім патріотом, а для кого гроші виявилися дорожчими за батьківщину. Як українські зірки підтримують армію? І які новини у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом? Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців онлайн.
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