Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн що вкрали росіяни в українців? сюжет від 29.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: що вкрали росіяни в українців?
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Випуск від 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дізнайтесь у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022 кілька цікавих фактів про те, яку українську культурну спадщину росіяни намагаються присвоїти та вважати своєю. Від українського борщу до пісень – які нібито російські артефакти насправді з України? Дивіться у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 29.07.2022.
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