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Video: Неймовірна правда про українців: Сергій Бабкін про те, як виїхав з Харкова

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Сергій Бабкін про те, як виїхав з Харкова від 29.07.2022 на сайті СТБ
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Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Сергій Бабкін про те, як виїхав з Харкова сюжет від 29.07.2022
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 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Сергій Бабкін про те, як виїхав з Харкова сюжет від 29.07.2022
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Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022

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Випуск від 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Сергій Бабкін у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців розповів про те, як повномасштабна війна Росії проти України застала його у рідному Харкові. Музикант забрав сім’ю та виїхав спочатку до Дніпра, а потім за межі країни. Як і багато інших українських музикантів, Сергій дає благодійні концерти для збору коштів на ЗСУ. Як відреагували фанати на від’їзд співака? Дізнайтесь у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022.

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