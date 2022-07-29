Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Сергій Бабкін про те, як виїхав з Харкова сюжет від 29.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: Сергій Бабкін про те, як виїхав з Харкова
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Випуск від 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Сергій Бабкін у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців розповів про те, як повномасштабна війна Росії проти України застала його у рідному Харкові. Музикант забрав сім’ю та виїхав спочатку до Дніпра, а потім за межі країни. Як і багато інших українських музикантів, Сергій дає благодійні концерти для збору коштів на ЗСУ. Як відреагували фанати на від’їзд співака? Дізнайтесь у програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022.
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