Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Сергей Бабкин о том, как уехал из Харькова сюжет от 29.07.2022

Выпуск от 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Сергей Бабкин в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців рассказал о том, как полномасштабная война россии против Украины застала его в родном Харькове. Музыкант забрал семью и выехал сначала в Днепр, а потом за пределы страны. Как и многие другие украинские музыканты, Сергей дает благотворительные концерты для сбора средств на ВСУ. Как отреагировали фанаты на отъезд певца? Узнайте в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022.

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