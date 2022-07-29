Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн что украли россияне у украинцев? сюжет от 29.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: что украли россияне у украинцев?
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Выпуск от 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Узнайте в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022 несколько интересных фактов о том, какое украинское культурное наследие россияне пытаются присвоить и считать своим. От украинского борща и до песен – какие якобы российские артефакты на самом деле из Украины? Смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 29.07.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски