Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Бессмысленные санкции, которыми россия пытается запугать мир сюжет от 05.08.2022 | Все буде добре

Выпуск от 05.08.2022 | 05.08.2022 | Неймовірна правда про українців

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Весь мир накладывает на Россию жесткие санкции, которые ощутимо сказываются на экономике недостраны. В московии не придумали ничего лучшего, чем тоже наложить санкции на страны мира. Мол, мир точно испугается новых запретов. Однако этим шагом террористическая россия только рассмешила всю планету. Хотите узнать, как россия бессмысленно ответила миру? Оставайтесь с СТБ – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Эксклюзивное интервью Натальи Могилевской