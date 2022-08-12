Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Интервью с Павлом Зибровым сюжет от 12.08.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: интервью с Павлом Зибровым
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Выпуск от 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців
Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ! Журналисты проекта пообщались с Павлом Зибровым и узнали, как ему удалось собрать сумасшедшие деньги для помощи ВСУ, что он думает о Таисии Повалий и кто из звезд открылся ему с новой стороны после начала войны. Не пропустите интересное интервью с Павлом Зибровым – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 12.08.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски