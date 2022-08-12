Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Інтерв’ю з Павлом Зібровим сюжет від 12.08.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: інтерв’ю з Павлом Зібровим
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Випуск від 12.08.2022 | 12.08.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Журналісти проєкту поспілкувалися з Павлом Зібровим і дізналися, як йому вдалося зібрати шалені гроші для допомоги ЗСУ, що він думає про Таїсію Повалій і хто з зірок відкрився йому з нового боку після початку війни. Не пропустіть цікаве інтерв’ю з Павлом Зібровим – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022.
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