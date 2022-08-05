Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Випуск від 05.08.2022 выпуск от 05.08.2022 | Все буде добре

В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022 вы узнаете, кто из мировых звезд продолжает поддерживать Украину и как жалко ответила россия на мировые санкции.
Наталья Могилевская – популярная украинская певица и продюсер. С началом полномасштабной войны она осталась в Киеве. Более того, приняла в своем доме родных и друзей. А уже к третьему дню войны артистка начала активно волонтерить и организовывать благотворительные концерты.
В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 05.08.2022 Наталья Могилевская расскажет, сколько домов певицы разрушили рашисты, с кем из полка Азов она поддерживала связь до плена и кем занято ее сердце. Не пропустите – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 05.08.2022.
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