Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн выпуск от 29.07.2022

Выпуск от 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 29.07.2022, как несокрушимый украинский народ продолжает сопротивляться российской агрессии, творить и удивлять весь мир своей смелостью.

Украинские звезды продолжают борьбу на культурном фронте. Сергей Бабкин рассказал о том, как война застала его в Харькове и как он решил вывезти оттуда свою семью. Сейчас артист находится за границей и дает благотворительные концерты. А вот MONATIK вернулся в Украину и первым делом выступил в киевском метро.

Не менее важна борьба украинских женщин. Кто-то из них ждет любимых мужчин с фронта, а кто-то сам поменял гражданскую жизнь на военную и пошел защищать Украину с оружием в руках. Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022, почему наши женщины – самые лучшие!

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