Неймовірна правда про українців: дивитися онлайн випуск від 29.07.2022

Випуск від 29.07.2022 | 29.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 29.07.2022, як незламний український народ продовжує чинити опір російській агресії, творити та дивувати весь світ своєю сміливістю.

Українські зірки продовжують боротьбу на культурному фронті. Сергій Бабкін розповів про те, як війна застала його у Харкові та як він вирішив вивезти звідти свою родину. Наразі артист перебуває за кордоном та дає благодійні концерти. А ось MONATIK повернувся до України і насамперед виступив у київському метро.

Не менш важливою є боротьба українських жінок. Хтось із них чекає на коханих чоловіків з фронту, а хтось сам поміняв цивільне життя на військове і пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Дивіться у проекті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022, чому наші жінки – найкращі!

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Випуск Неймовірна правда про українців від 22.07.2022