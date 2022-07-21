Неймовірна правда про українців: дивитися онлайн випуск від 22.07.2022

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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 та дізнайтеся, як світові можновладці та зірки підтримують Україну в тяжкі часи.
Українські селебрітіз і далі воюють на інформаційному фронті, вражають турботою про військових та збирають кошти для допомоги постраждалим. Надія Матвєєва взяла інтерв’ю в Тараса Тополі, який разом із членами гурту Антитіла рятує поранених бійців на передовій. Як гурту далося таке важке рішення? Що найстрашніше Тарас Тополя пережив на фронті? Навіщо до них приїхав Володимир Зеленський? Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски