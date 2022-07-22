Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Ілон Маск, інтернет у бомбосховищах і героїзм зв’язківців сюжет від 22.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: Ілон Маск, інтернет у бомбосховищах і героїзм зв’язківців
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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Війна 2022 показала, наскільки важливо підтримувати зв’язок із рідними. Українські інженери винаходять нові способи стабільного з’єднання з супутниками з допомогою станцій Starlink, а також проводять інтернет в укриття, щоб кожен міг з’єднатися з близькими. Дізнайтеся історію українських зв’язківців просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022 на СТБ!
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски