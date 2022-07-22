Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Илон Маск, интернет в бомбоубежищах и героизм связистов сюжет от 22.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 22.07.2022 | 22.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Война 2022 года показала, насколько важно поддерживать связь с родными. Украинские инженеры изобретают новые способы стабильного соединения со спутниками с помощью станций Starlink, а также проводят интернет в убежища, чтобы каждый мог связаться с близкими. Узнайте историю украинских связистов прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 на СТБ!

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Мировые лидеры поддерживают украинцев в борьбе со злом