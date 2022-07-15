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Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.07.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Наталія із Чернігова: врятувала 30 дітей-сиріт з інтернату

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
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 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Випуск від 15.07.2022 випуск від 15.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Наталія із Чернігова: врятувала 30 дітей-сиріт з інтернату
Все буде добре Випуск від 15.07.2022 Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022
Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! Війна із загарбниками триває, проте українці не здаються і не падають духом, навпаки, докладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу.

Українські зірки проводять благодійні концерти, організовують фонди, з яких активно донатять на ЗСУ. Нещодавно до фонду Сергія Притули прийшла 10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова. Вона грала в шашки з перехожими за донати на ЗСУ і награла 21 тисячу гривень. Така допомога від юної дівчинки дуже розчулила Сергія Притулу, він впевнений, що з такою підтримкою Україна обов’язково переможе.

Також у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022 українські зірки зізнаються, за що їх хейтять під час війни. А психолог Андрій Жельветро розкаже, як позбутися відчуття провини та перестати докоряти іншим за їхній вибір.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Випуск Неймовірна правда про українців від 08.07.2022

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