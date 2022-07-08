Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн випуск від 08.07.2022

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Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Ви дивитесь проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022, в якому побачите, як світ підтримував Україну минулого тижня. Візит Річарда Бренсона, концерт Imagine Dragons та твіти Стівена Кінга – все це ви побачите просто зараз.
Російськомовні селебрітіз розкажуть, як перейшли на українську мову та що їм допомагає вдосконалювати її кожного дня. Зіркові лайфхаки, а також сюжет про відомі пари, які розпалися під час війни дивіться просто зараз у Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски