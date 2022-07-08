Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн выпуск от 08.07.2022

Выпуск от 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Вы смотрите проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022, в котором увидите, как мир поддерживал Украину на прошлой неделе. Визит Ричарда Брэнсон, концерт Imagine Dragons и твиты Стивена Кинга – все это вы увидите прямо сейчас.

Русскоязычные селебритиз расскажут, как перешли на украинский язык и что им помогает совершенствовать его каждый день. Звездные лайфхаки, а также сюжет об известных парах, распавшихся во время войны, смотрите прямо сейчас во Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022.

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