Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Ричард Бренсон, Стивен Кинг и Imagine Dragons в очередной раз поддержали Украину сюжет от 08.07.2022

Выпуск от 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців

В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022 вы увидите, как английский миллиардер Ричард Бренсон посетил Гостомель, пообещал помочь восстановить самолет «Мрія» и лично встретился с Владимиром Зеленским. Писатель Стивен Кинг в очередной раз поддержал Украину в социальных сетях и назвал россию террористкой. А лидер группы Imagine Dragons на многотысячном концерте произнес трогательную речь в поддержку украинцев. Сюжет о том, как мировое сообщество каждый день демонстрирует свою поддержку Украине, смотрите прямо сейчас в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 08.07.2022.

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