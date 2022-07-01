Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Тревожный чемодан звезд сюжет от 01.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців

В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 01.07.2022 вы узнаете, как украинские звезды собирали тревожные чемоданы.

Полномасштабная война застала нас врасплох. Значительная часть украинцев была не готова покидать свои дома, а потому они заранее не приготовили тревожный чемодан с самым необходимым. Кто-то забыл документы, у кого-то вылетело из головы взять деньги, а кто-то и вовсе покинул дом без всяких вещей. Как украинские звезды собирали тревожный чемодан? Какие ошибки допустили? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 01.07.2022 на СТБ.

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Что делают звезды за границей для Украины?