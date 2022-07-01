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Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: тривожна валіза зірок

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Тривожна валіза зірок від 01.07.2022 на сайті СТБ
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Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Тривожна валіза зірок сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Тривожна валіза зірок сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

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Випуск від 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022 ви дізнаєтеся, як українські зірки збирали тривожні валізи.

Повномасштабна війна застала нас зненацька. Значна частина українців була не готова покидати свої домівки, а тому вони завчасно не приготували тривожну валізу з найнеобхіднішим. Хтось забув документи, у когось вилетіло з голови взяти гроші, а хтось і зовсім покинув дім без будь-яких речей. Як українські зірки збирали тривожну валізу? Яких помилок допустилися? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців від 01.07.2022 на СТБ.

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Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Що роблять зірки за кордоном для України?

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