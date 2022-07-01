Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Що роблять зірки за кордоном для України? сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: що роблять зірки за кордоном для України?
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Випуск від 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022 на сайті СТБ!
Українці, які виїхали за межі батьківщини, не сидять склавши руки. Протести, волонтерство, допомога біженцям, концерти на підтримку України – вони роблять для перемоги не менше, ніж українці, які не виїхали за кордон. Однак є зірки, які, перебуваючи за межами країни, мовчать. Про кого йде мова? І чому вони зайняли таку позицію? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.
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