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Video: Неймовірна правда про українців: що роблять зірки за кордоном для України?

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Що роблять зірки за кордоном для України? від 01.07.2022 на сайті СТБ
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Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Що роблять зірки за кордоном для України? сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Що роблять зірки за кордоном для України? сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Жанна з Сум: допомагає людям переходити на українську мову

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Що роблять зірки за кордоном для України? сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

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Українці, які виїхали за межі батьківщини, не сидять склавши руки. Протести, волонтерство, допомога біженцям, концерти на підтримку України – вони роблять для перемоги не менше, ніж українці, які не виїхали за кордон. Однак є зірки, які, перебуваючи за межами країни, мовчать. Про кого йде мова? І чому вони зайняли таку позицію? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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