Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Что делают звезды за границей для Украины? сюжет от 01.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 01.07.2022 на сайте СТБ!

Украинцы, выехавшие за пределы родины, не сидят сложа руки. Протесты, волонтерство, помощь беженцам, концерты в поддержку Украины – они делают для победы не меньше украинцев, которые не выехали за границу. Однако есть звезды, которые, находясь за пределами страны, молчат. О ком идет речь? И почему они заняли такую позицию? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски

Информационный фронт Украины