Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Информационный фронт Украины сюжет от 01.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців

В проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 01.07.2022 вы узнаете, кто и как борется на информационном фронте Украины 24/7!

Телевидение, радио, издания, пресса каждый день дают отпор вражеской пропаганде, которая сознательно распространяет ложь и пытается залезть в головы каждого. Однако этими информационными ресурсами фронт не ограничивается. Его участником может стать каждый, распространяющий правдивую информацию. Сейчас это очень нужно!

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