Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Украина получила статус кандидата на членство в ЕС сюжет от 01.07.2022 | Все буде добре

Выпуск от 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців

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За четыре месяца после начала полномасштабной войны Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. На саммите в Брюсселе все 27 лидеров стран Европейского Союза отдали свои голоса в нашу пользу. Что это значит для Украины? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 01.07.2022.

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