Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн Как Украина стала трендом сюжет от 24.06.2022 | Все буде добре

Выпуск от 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців

Российская агрессия против Украины раскрыла миру глаза на истинную сущность «сверхдержавы». Зато украинским мужеством восхищаются все. Украинская группа HARDKISS теперь выступает на одной сцене с легендой рок-музыки Metallica, а Pink Floyd специально для поддержки Украины впервые за много лет выпускают мерч. Почему во всем мире верят в победу Украины? Смотрите в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 24.06.2022.

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