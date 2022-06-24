Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Як Україна стала трендом сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре

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Випуск від 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців
Російська агресія проти України розкрила світові очі на справжню сутність «наддержави». Натомість українською мужністю захоплюються усі. Український гурт HARDKISS тепер виступає на одній сцені з легендою рок-музики Metallica, а Pink Floyd спеціально для підтримки України вперше за багато років випускають мерч. Чому в усьому світі вірять у перемогу України? Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски