Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Інформаційний фронт України сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: інформаційний фронт України
Топ проєкти
Дивіться також
Випуск від 01.07.2022 | 01.07.2022 | Неймовірна правда про українців
У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022 ви дізнаєтеся, хто та як бореться на інформаційному фронті України 24/7!
Телебачення, радіо, видання, преса щодня дають відсіч ворожій пропаганді, яка свідомо поширює брехню та намагається залізти в голови кожного. Однак цими ресурсами інформаційний фронт не обмежується. Його учасником може стати кожен, хто розповсюджує правдиву інформацію. Зараз це вкрай необхідно!
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски