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Все буде добре

Video: Неймовірна правда про українців: інформаційний фронт України

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Інформаційний фронт України від 01.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Інформаційний фронт України сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Інформаційний фронт України сюжет від 01.07.2022 | Все буде добре
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У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022 ви дізнаєтеся, хто та як бореться на інформаційному фронті України 24/7!

Телебачення, радіо, видання, преса щодня дають відсіч ворожій пропаганді, яка свідомо поширює брехню та намагається залізти в голови кожного. Однак цими ресурсами інформаційний фронт не обмежується. Його учасником може стати кожен, хто розповсюджує правдиву інформацію. Зараз це вкрай необхідно!

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