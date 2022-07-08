Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Річард Бренсон, Стівен Кінг та Imagine Dragons вкотре підтримали Україну сюжет від 08.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: Річард Бренсон, Стівен Кінг та Imagine Dragons вкотре підтримали Україну
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Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців
В програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022 ви побачите, як англійський мільярдер Річард Бренсон завітав до Гостомеля, пообіцяв допомогти відновити літак «Мрія» і особисто зустрівся з Володимиром Зеленським. Письменник Стівен Кінг вкотре підтримав Україну в соціальних мережах і назвав росію терористкою. А лідер гурту Imagine Dragons на багатотисячному концерті виступив зі зворушливою промовою на підтримку українців. Сюжет про те, як світова спільнота кожного дня демонструє свою підтримку Україні, дивіться просто зараз в програмі Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски