Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн українські виробники працюють навіть під час війни сюжет від 08.07.2022

Video: Неймовірна правда про українців: українські виробники працюють навіть під час війни
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Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців
Дивіться онлайн Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022 – сюжет про українських виробників, які не припиняють роботу навіть в умовах війни. Вітчизняні зірки розповіли, як намагаються купляти виключно українські товари, позбавлятися всього російського у своєму побуті та інформаційному просторі та про важливість підтримки саме нашого виробника.
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