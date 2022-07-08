Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн зіркові пари, які розпалися під час війни сюжет від 08.07.2022

Випуск від 08.07.2022 | 08.07.2022 | Неймовірна правда про українців

Ви дивитесь програму Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022. Маша Єфросініна поділилися одкровенням про те, як її шлюб мало не розпався після початку повномасштабного вторгнення. Але на щастя їй та її чоловіку Тимуру Хромаєву вдалося врятувати стосунки. Однак не всі зіркові пари витримали випробування війною. Тіна Антоненко і Тарас Цимбалюк, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, Дмитро Ступка та Поліна Логунова – сюжет про відомі українські подружжя, що розлучилися під час війни, дивіться просто зараз у Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 08.07.2022.

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