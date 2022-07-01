Неймовірна правда про українців: дивитися онлайн випуск від 01.07.2022

Проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022 вкотре доведе: ми – найсильніша нація на всій планеті! Нашій міці, силі духу, єдності позаздрить будь-яка країна світу.
Кожен день Україну підтримують сотні популярних діячів по всьому світу. Гаррі Стайлс, Пол Маккартні, Періс Гілтон – і це не повний перелік знаменитостей, які залишаються разом з українцями в такий складний період. А українські зірки за кордоном намагаються робити максимум, аби принести користь рідній країні. Чим займають українські знаменитості за межами батьківщини? Дізнайтеся просто зараз!
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 01.07.2022 – дізнайтеся, як українські зірки збирали свою тривожну валізу.
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