Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Выпуск от 24.06.2022 випуск від 24.06.2022 | Все буде добре

Випуск від 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців

Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022, як українські батьки переживають розлуку зі своїми дітьми, хто з українців знайшов нове кохання під час війни і як Україна перетворилася на світовий тренд.

День Батька 2022 року для багатьох сімей пройшов без подарунків та обіймів, адже багато жінок з дітьми виїхали за кордон, тоді як їхні чоловіки або залишилися в Україні працювати, або служити у лавах ЗСУ та ТрО. Дивіться у проєкті Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022, як українські родини переживають розлуку.

Незважаючи на лихоліття, українці продовжують створювати нові пари. Більше того, саме зараз багато хто зрозумів, що не можна відкладати щастя на потім, тому молоді люди активно одружуються. Дізнайтеся, хто з українських бійців та зірок знайшов своє кохання під час війни! Дивіться Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022 на офіційному сайті СТБ.

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