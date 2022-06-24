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Все буде добре

Video: Кохання під час війни

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Кохання під час війни від 24.06.2022 на сайті СТБ
Випуски
Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Кохання під час війни сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Кохання під час війни сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Юлія та Олег Гуляєви не кинули коней під обстрілами

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Кохання під час війни сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре
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Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022 історії людей, які знайшли своє кохання під час війни! Ви побачите зворушливі сцени пропозиції руки та серця, а також почуєте одкровення знаменитостей про те, як їм вдалося знайти свою людину під час війни. Хто полонив серце Євгена Клопотенка і як Максим Девізоров зробив пропозицію перед тим, як виїхати в гарячу точку? Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022. 

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