Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Голлівудські зірки в Україні сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре

Video: Голлівудські зірки в Україні
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Випуск від 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців
Світові та українські зірки продовжують підтримувати Україну. Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022, хто вже відвідав Україну, а хто підтримує нашу країну інформаційно чи грошима.
Анджеліна Джолі, Бен Стіллер та U2 вже відвідали Україну, а Billie Eilish та Metallica говорять про війну на своїх концертах. Як ще знаменитості з усього світу надають підтримку Україні? Дивіться у проекті Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски