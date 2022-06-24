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Все буде добре

Video: Голлівудські зірки в Україні

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре Голлівудські зірки в Україні від 24.06.2022 на сайті СТБ
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Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Голлівудські зірки в Україні сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022

 Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн Голлівудські зірки в Україні сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре
Все буде добре

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Світові та українські зірки продовжують підтримувати Україну. Дивіться у проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022, хто вже відвідав Україну, а хто підтримує нашу країну інформаційно чи грошима.

Анджеліна Джолі, Бен Стіллер та U2 вже відвідали Україну, а Billie Eilish та Metallica говорять про війну на своїх концертах. Як ще знаменитості з усього світу надають підтримку Україні? Дивіться у проекті Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022.

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