Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн День батька 2022 в Україні сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре

Video: День батька 2022 в Україні
Топ проєкти
Дивіться також
Випуск від 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців
День батька 2022 року в Україні пройшов в інших фарбах, ніж у попередні роки. Багато батьків зараз у розлуці зі своєю родиною, адже їхні дружини та діти поїхали у безпечніші місця. Дивіться історії українських сімей, які в День батька виявилися нарізно, у проекті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски