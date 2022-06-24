Неймовірна правда про українців: дивитись онлайн День батька 2022 в Україні сюжет від 24.06.2022 | Все буде добре

Випуск від 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців

День батька 2022 року в Україні пройшов в інших фарбах, ніж у попередні роки. Багато батьків зараз у розлуці зі своєю родиною, адже їхні дружини та діти поїхали у безпечніші місця. Дивіться історії українських сімей, які в День батька виявилися нарізно, у проекті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022.

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