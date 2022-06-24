Неймовірна правда про українців: смотреть онлайн День отца 2022 в Украине сюжет от 24.06.2022 | Все буде добре

Выпуск от 24.06.2022 | 24.06.2022 | Неймовірна правда про українців

День отца 2022 года в Украине прошел в других красках, нежели в предыдущие годы. Многие отцы сейчас в разлуке со своей семьей, ведь их жены и дети уехали в более безопасные места. Смотрите истории украинских семей, которые в День отца оказались порознь, в проекте Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 24.06.2022.

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Любовь во время войны