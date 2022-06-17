Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022 та дізнайтеся, які українські знаменитості поставили хрест на спілкуванні з ріднею з росії.

День 24 лютого чітко визначив чітку лінію між добром і злом. Позитивне ставлення або мовчання щодо війни змусили багатьох українців розірвати стосунки з рідними, друзями і знайомими, які залишилися по той бік кордону. Хто з родичів українських селебрітіз розсварився з ріднею через російську пропаганду? Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 17.06.2022.

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