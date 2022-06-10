Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Поки наші захисники відчайдушно нищать окупантів на фронті, цивільні громадяни також проявляють сміливість і героїзм. Від маленького до великого, від молодого до старшого українці доводять, що вони – супергерої, яких не можна скорити.

У проєкті Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 ви дізнаєтеся, як світові музиканти підтримують Україну на своїх концертах, як українські зірки волонтерять і допомагають ЗСУ, та як живеться знаменитим емігрантам. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на СТБ!

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Випуск Неймовірна правда про українців від 03.06.2022