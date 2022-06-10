Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022. Світові музиканти активно підтримують Україну на своїх концертах. Під час виступу в Польщі учасники гурту Scorpions розгорнули 50-метровий прапор України, а солісти гурту Rammstein підняли синьо-жовтий прапор посеред стадіону під час концерту в Швейцарії. Хочете дізнатися, на яку авантюру наважилася українська співачка Jerry Heil, щоб передати наш прапор Billie Eilish прямо під час концерту? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті СТБ!

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре. Неймовірна правда про українців дивитися всі випуски

Народний героїзм українців