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Video: Неймовірна правда про українців: народний героїзм українців

Дивитись онлайн випуск рубрики "Неймовірна правда про українців" у програмі Все Буде Добре народний героїзм українців від 10.06.2022 на сайті СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Героїзмом і сміливістю простих українців захоплюється весь світ. Цивільні громадяни скоюють подвиги, завдяки яким стають відомішими за зірок. Хочете дізнатися, який він – народний героїзм українців? Хто вони – цивільні герої – і які подвиги здійснили? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022.

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