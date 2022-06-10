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Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! Героїзмом і сміливістю простих українців захоплюється весь світ. Цивільні громадяни скоюють подвиги, завдяки яким стають відомішими за зірок. Хочете дізнатися, який він – народний героїзм українців? Хто вони – цивільні герої – і які подвиги здійснили? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 10.06.2022.
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